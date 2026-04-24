ディズニー＆ピクサー映画『モンスターズ・インク』が、5月4日21時よりTBS系で放送されることが決定した。 参考：『モンスターズ・ユニバーシティ』はなぜ異色作に？“成功しない”前日譚を描いた衝撃 ピクサー・アニメーション・スタジオにとって4作目の長編アニメーションとして2001年に公開された本作。翌年に日本で公開され、第74回アカデミー賞を受賞、日本で