開催：2026.4.24 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 8 - 10 [パドレス] MLBの試合が24日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパドレスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するパドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロンで試合は開始した。 1回裏、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってライトスタンド