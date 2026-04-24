開催：2026.4.24 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 1 - 4 [Wソックス] MLBの試合が24日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとWソックスが対戦した。 Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 1回裏、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 7球目を打ってライトへのタイムリーツー