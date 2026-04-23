星野リゾートは、全国の老舗温泉旅館などをリノベーション・リニューアルして運営する温泉旅館ブランド「界」を、2030年までに現状の全国23施設から30施設に拡大する。2026年は「界 草津」（群馬）、「界 宮島」（広島）、「界 蔵王」（山形）を新規開業すると共に、1999年に開業した「界 松本（長野）」で全館リニューアルを実施。2027年には「界 嬉野（佐賀）」を新規開業する。なお、日本の「温泉文化」は、2030年に向けてユ