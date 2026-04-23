ストライドが、超長距離ランニングに特化したパフォーマンス・フットウェアブランド「マウント トゥ コースト（Mount to Coast）」の日本市場における販売を開始した。マウント トゥ コースト公式オンラインストアおよび全国の取扱店舗で販売している。【画像をもっと見る】マウント トゥ コーストは、超長距離ランニングの現場が抱える「レースの途中でミッドソールがへたり、何足もの履き替えを用意しなければならない」「長