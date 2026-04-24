「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位Pixel 10a（Google）4位iPhone 16（アップル）5位A5 5G（OPPO）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位iPhone 17 Pro（アップル）8位Galaxy S26（SAMSUNG）9位Reno13 A（OPPO）10位Pixel 9a（Google）＊「BCNラ