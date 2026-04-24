24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6ポイント安の3709.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3972.00ポイントボリンジャーバンド3σ 3875.29ポイントボリンジャーバンド2σ 3778.59ポイントボリンジャーバンド1σ 3763.25ポイント一目均衡表・転換線 3747.60ポイント5日移動平均 3716.38ポイント23日TOPIX現物終値 370