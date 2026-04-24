24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 847.34ポイントボリンジャーバンド3σ 816.40ポイントボリンジャーバンド2σ 788.60ポイント5日移動平均 785.46ポイントボリンジャーバンド1σ 777.87ポイント23日東証グロース市場250指数現物終値 7