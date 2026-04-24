ライバルから親役満が出るも、そこから見事に逆転した。赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が4月23日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。強烈過ぎる親三倍満を炸裂させ、ポストシーズン2勝目を飾った。【映像】役満が出た後だぞ…太、あまりにも強烈な親三倍満で逆転の瞬間開局直後にどデカい一発が打ち上がった。当試合は起家からBEAST X・下石戟（協会）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟