■MLBジャイアンツ 0ー3 ドジャース（日本時間24日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数ノーヒット（2三振）。大谷は2試合連続無安打に終わったが、ドジャース打線はD.ラッシング（25）やキム ヘソン（27）のタイムリーで得点を重ね、先発・T.グラスノー（32）が8回を1安打9奪三振で無失点の好投を見せ3−0で勝利、チームの連敗を「2」で止めた。大谷の第1