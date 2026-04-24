この先1か月は、全国的な高温傾向となりそうです。関東甲信・東海・西日本では、5月2日から8日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少なくなりそうです。また、奄美・沖縄では、5月2日から8日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも曇雨天が多くなりそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。例年に比べて、晴れる日が