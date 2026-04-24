元Jリーガーで現在は料理研究家として活躍するゆうとが、現役時代の挫折と、それによって心を閉ざしてしまった悲痛な過去を告白した。【映像】イケメンすぎる！Jリーガー時代の写真4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が