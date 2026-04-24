アメリカのトランプ大統領が12月に開く、G20＝20か国・地域の首脳会議に、ロシアのプーチン大統領を招待する意向だとアメリカメディアが伝えました。アメリカのワシントン・ポストは23日、トランプ大統領が南部フロリダ州で12月に開く、G20サミットに、ロシアのプーチン大統領を招待する意向だと伝えました。トランプ政権の高官が「正式な招待状はまだ発送されていないが、ロシアはG20のメンバー国で、閣僚会合や首脳会合に招待さ