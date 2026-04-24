5児の母でタレントの辻希美（38）が22日、自身のブログを更新。高1長男への曲げわっぱの手作り弁当を披露した。【写真】次女・夢空ちゃんを抱っこしながら作った、高1長男への“愛情にじむ”曲げわっぱ弁当今春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが日々のルーティンとなっている辻。この日の投稿では、朝6時に起床し、生後8ヶ月の次女・夢空ちゃん（ゆめあ）が「下ろすとぐずぐずだった」ため、おんぶをしながら台