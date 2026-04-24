飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕する。遠藤誠（51＝浜松）は3月7日の川口G1で通算600勝。4月18日の浜松で601勝を挙げ、飯塚入り。改めておめでとうございます！「ありがとうございます。600勝して、みんなが僕のために集まってくれた。ちゃんと生きてきて良かったです（笑い）」いやいや、仲間はみんな遠藤を心から祝福したかったはずだ。こんなことも話した。「最近、メジャーリーガー・菊池雄星投手（エン