「ホワイトソックス４−１ダイヤモンドバックス」（２３日、フェニックス）６試合連続本塁打を狙うホワイトソックス・村上宗隆内野手は、メジャー新人史上初の６試合連続本塁打はならなかった。「２番・一塁」でスタメン出場し、初回は空振り三振に倒れた。第２打席は０−１の三回１死一塁。６試合連続安打となる右前打を放ち、同点を演出した。五、七回は連続空振り三振。３点を勝ち越した直後の九回は右飛に終わった。守