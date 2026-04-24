最初はいい流れだったのに、気づけば自分ばかり連絡している。そんな状態には原因があるんです。男性から追われる女性と、男性を追いかけてしまう女性の差は、日常の行動に表れます。連絡の主導権気になる男性に対して、自分から毎回連絡していませんか？返信が来る前に次を送ったり、会話が終わりそうになると話題を追加する。この状態が続くと、男性は受け身になります。追われる女性は、会話が一区切りついたら自分から連絡をし