体重は大きく変わっていないのに、下半身だけ重たく見えると感じていませんか？その原因は“使い方のズレ”にあるケースが少なくありません。特にお尻は、日常動作でうまく使えていないと働きが鈍りやすいパーツなのです。そこで取り入れたいのが、寝たままで行えるピラティスの簡単エクササイズ【プローンヒップエクステンション】。眠ったお尻の筋肉を呼び起こし、下半身のラインをすっきり整えていきます。【STEP１】姿勢を整え