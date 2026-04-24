タレントの伊集院光が、20日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜 深夜1:00〜)で、石橋貴明との交流を語った。伊集院光○石橋貴明とバリー・ボンズのエピソードに「すごくない？」番組では、リスナーからの「ナイツの塙(宣之)さんがラジオで話されていましたが、またまた石橋貴明さんと伊集院さんの3人で食事をしたそうですね。伊集院さんから見た飲み会の様子をよかったらお聞かせください」とのメールを