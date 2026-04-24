大阪府はこのほど、来阪外国人観光客が安心して大阪を訪れることができるよう、包括連携協定を締結する東京海上日動火災保険に加え、公益財団法人・大阪観光局と連携し、日本入国後でも加入できる海外旅行保険「ＪＡＰＡＮＴＲＡＶＥＬＩＮＳＵＲＡＮＣＥ」のチラシ配布・配架による案内を４月下旬から随時、開始することを発表した。府では、増加する来阪外国人観光客の医療需要に対応するため、府内医療機関における外国