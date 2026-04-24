接客の仕事をしていると、さまざまなお客さんと出会います。中には、戸惑ってしまうような場面に直面することもありますよね。今回ご紹介するのは、レジ業務をしている筆者の友人が実際に経験した出来事。何気ないやり取りの中で起きた、言葉を失ってしまうような出来事でした。 昨日と同じ値段にして