◆米大リーグカブス８ｘ―７フィリーズ（２３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２３日（日本時間２４日）、本拠のフィリーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３試合連続の３号ソロ本塁打を放った。今季初の３安打もマークした。カブスは延長１０回にサヨナラ勝ちで９連勝を飾った。３戦連発＆マルチ安打、今季初３安打と調子を上げてきた鈴木についてカウンセル監督は「シーズンの