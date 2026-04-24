レースクイーン（現レースアンバサダー）でモデルの荒井つかさ(31)が22日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年度をもって芸能活動を引退することを明かした。 【写真】実はプロ選手！ダーツを構える姿も様になっている荒井つかさ 荒井は文書を掲載し、「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。これまでの活動を