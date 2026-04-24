人はときに、くじけそうになりネガティブな気分になるときがある。イリュージョンさんの作品「ネガティブって、敵だと思ってた。」では、そんなくじけそうな主人公が気付いたネガティブの側面を描いている。 【漫画】「ネガティブって、敵だと思ってた。」を読む 主人公は時折、「ネガティブ」に「お前がやってきたことは無駄だ」「何の価値もない」とささやかれ、心が引き裂かれていた。しかし、ふと主人公は「ネガティブ