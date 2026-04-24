鹿島ユースの郄木瑛人「でも、逆に湊海の存在がなかったら今の自分もいない」4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第3節・鹿島アントラーズユースvs流通経済大柏から。2連勝中の好調・流通経済大柏に対し、鹿島ユースは前半で3ゴールと圧倒。後半は苦戦したが、3-1の勝利を手にした。2年生ストライカーとし