C大阪の本間至恩「メンタル的にもかなりきつかったですね」セレッソ大阪の攻撃陣に名を連ねてから1年あまり。アルビレックス新潟時代には「至宝」と呼ばれたMF本間至恩が、待望の移籍後初ゴールを決めた。ベルギーから帰国し、浦和レッズに加入した2024年7月以降でも初めてとなる一撃に凝縮された、25歳の技巧派アタッカーの万感の思いを追った。（取材・文＝藤江直人）自虐ネタを織り交ぜ、チームメイトたちの爆笑を誘ったジ