イスラエルのカッツ国防相が、イランとの戦争を再開するための万全の準備を終え、米国の承認を待っていると明らかにした。カッツ国防相は23日（現地時間）、軍首脳部とともに開いた安全保障戦況評価会議で、「イスラエルはイランとの戦争を再開する準備ができている」とし、「イスラエル軍は防御と攻撃の両面で備えを終え、攻撃目標の選定も完了した」と述べた。カッツ国防相はまず、戦争が再開された場合、「何よりもイスラエル絶