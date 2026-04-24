東京都府中市に位置する明治大学内海・島岡ボールパーク。東府中駅から住宅街を歩くこと25分、数々の名選手を輩出してきたグラウンドに83歳にして未だノックバットを振る男の姿があった。松岡功祐コーチ。九州学院から明大へ進学し、サッポロビールを経て大洋（現DeNA）にドラフト1位で入団。引退後は大洋、中日、母校などで長年コーチを務め、昨年1月から紫紺のユニホームに再び袖を通した。早朝から日が沈むまでひたすら孫ほ