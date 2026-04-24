インテルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手インテルが23日発表した2026年1〜3月期決算は、純損益が37億2800万ドル（約6千億円）の赤字（前年同期は8億2100万ドルの赤字）だった。赤字は2四半期連続。構造改革費用などが重荷となった。一方、人工知能（AI）関連需要の拡大を背景に、売上高は前年同期比7％増の135億7700万ドルと増収を確保した。データセンターとAI向け部門の売上高が22％増の約51億ド