乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）の1st写真集『エチュード』の公式Xが24日までに更新され、パリでのオフショット動画が公開された。【動画】乃木坂46・川〓桜、遠藤さくらからの写真集絶賛に笑顔“さくたん構文”で可愛すぎるメッセージもXでは「川崎桜1st写真集エチュード オリコン週間BOOKランキング1位を記念して、超貴重なパリでのオフショット動画を解禁」として、川崎がお気に入りカットとして挙げていた