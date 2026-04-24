南海「GRAN 天空」が2026年4月24日から運行開始南海電鉄は、新たな観光列車「GRAN 天空（グラン テンクウ）」の運行を2026年4月24日（金）から開始します。それに先立ち、4月18日（土）に報道関係者を対象とした試乗会を実施しました。一足先に、期待の車両の内部を確認してきました。【画像】めっちゃ豪華！これが南海の新列車「「GRAN 天空」の座席です「GRAN 天空」は、難波駅と高野山の玄関口となる極楽橋駅を約1時間30分で