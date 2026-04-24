サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は23日、ギリシャ人指揮官のヨルゴス・ドニス氏のサウジアラビア代表監督就任を発表した。契約期間は2027年7月までとなる。サウジアラビア代表はFIFAワールドカップ2026 3次予選（最終予選）でグループCの3位に終わり、4次予選（プレーオフ）に回ることに。4次予選では、1勝1分けでイラク代表を上回り、3大会連続7回目の本大会出場を決めていた。昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結