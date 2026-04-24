DFBポカール準決勝が23日に行われ、シュトゥットガルトとフライブルクが対戦した。バイエルンが待つファイナル進出を懸けたブンデスリーガ4位と7位のチームによるポカール準決勝。フライブルクの鈴木唯人はトップ下でスタメン出場となった。立ち上がりから球際での攻防が激しく、試合開始20分で両チームに2枚ずつのイエローカードが飛び交う荒れ模様の展開となった。より効果的にフィニッシュまで持ち込むフライブルクは鈴