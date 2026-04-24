突然ですが、「cf.」が何の略か知っていますか？文書やレポートで見たことある…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「参照（confer）」でした！cf.とは、「参照（confer）」を省略した表記です。conferはラテン語に由来し、「参照せよ」「比較せよ」という意味を持ちます。主に論文やレポートなどで使われ、関連する別の資料や記述を読者に示すときに用いられます。使い方としては、本文中であるテーマについて説明してい