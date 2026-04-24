ゴールデンウィークが近づき、山のレジャーやキャンプに向かう動きも本格化。そこで気になるのが「クマの出没」だろう。【写真】「日本語を勉強しろ」批判が殺到したNHKクマ報道のおかしな見出し目撃情報は各地で出始めており、21日には岩手県紫波町山屋の沢で警官がクマに襲われ大けが、周辺にはクマに襲われたとみられる遺体が見つかった。「空腹だから攻撃」ではないこの時季のクマの動きには、実はある程度の“順番”が