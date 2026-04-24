不安な時代だからこそ、救ってくれる本と記憶がある。奈倉有里さんの最新エッセイ集『背表紙の学校』の刊行を記念して、辻山良雄さんによる書評「〈わたし〉であることの奇跡」（『群像』2026年5月号掲載）を特別にお届けします。〈わたし〉であることの奇跡『背表紙の学校』は、ロシア文学研究者の奈倉有里さんによるエッセイ集。主に『群像』に連載された文章をまとめたもので、本にあこがれた自分の原点を振り返りながら、混迷