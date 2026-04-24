とろサーモン・久保田かずのぶが、自身の体に起きている異変とその衝撃的な理由を明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。【映像】ハゲ薬の副作用で体に現れた異変（実際の様子）23日放送の『見取り図じゃん』では、芸人が自らのコンプレックスや卑屈な経験を披露し、観客からの同情を誘う企画「笑わせたらダメ！卑屈自慢GP」を開催。卑屈最強の刺客として登場した久保田は、自身のギャラが上がらない不満や、クイズ番組な