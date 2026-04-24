マイクロソフト（MS）のロゴ（ロイター＝共同）【ラスベガス共同】米ブルームバーグ通信は23日、米IT大手マイクロソフト（MS）が、米国の従業員の約7％に相当する約8750人を対象に、早期退職者を募集していると報じた。MSとして過去最大規模となる可能性があるという。成長を見込む人工知能（AI）分野への投資がかさむ中、人件費を削減して経営効率を高める狙い。「勤続年数と年齢の合計が70以上」の従業員が対象で、応募者に