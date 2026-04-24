メキシコの大統領は、日本に100万バレルの原油を輸出することで合意したと明らかにしました。メキシコのシェインバウム大統領は23日に行われた定例記者会見で、記者からの質問に対し、日本に100万バレルの原油を輸出することで合意したと明らかにしました。時期や期間など詳細は言及しませんでした。メキシコでは一日あたりおよそ40万から50万バレルの余剰原油が生産されていて、輸出に回されています。シェインバウム大統領は日本