DeNAの相川亮二監督が23日、記者の取材に応じ現在のチーム事情について答えました。22日の試合では阪神に勝利し、現在5連勝中のDeNA。23日の試合は雨天中止となり取材に対応した相川監督は、4月の戦いについて「新しいポジションにトライする選手もいますし、そういうのを含めて試して作っていく月だと思います。何もしないで4月を終えることはないです。色々なことをトライできる月だと思っています」とコメントしました。22日の