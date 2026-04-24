テレビ朝日の松岡朱里アナウンサー（24）が23日、自身のインスタグラムを更新。直前に番組アシスタントとして出演した「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）後の「ひとり行動」を報告した。同日の番組では、識者から唐突な質問を受け戸惑う場面にあった。その点には触れなかったが、フォロワーからは多数の激励やエールのコメントも寄せられた。松岡アナは同日のホワイト系と前日のブルー系の番組衣装を着た写真をアッ