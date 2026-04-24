警視庁は4月16日、人口約2億8000万人を擁する東南アジア最大の国・インドネシアで活動していた特殊詐欺メンバーの日本人を逮捕した。日本人による同国での特殊詐欺事件の摘発は、今回が初めてだ。前編記事『【潜入ルポ】インドネシアで日本人の「特殊詐欺メンバーが初逮捕」…現地住民が明かす「ニンジャみたいな逃走」と「あっけない摘発劇」』につづき、男らが使用していた「もう一つのアジト」と警察関係者によるカンボジアから