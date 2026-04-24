イラン攻撃が長期化する中、エネルギー自給率が低い日本は苦境に立たされている。高市首相に危機の舵取り役は務まるのか。東大名誉教授の井上達夫さんは「選挙中だけでなく、選挙で圧勝した後も「人気が第一」のイメージ操作ばかりで、肝心の問題からは逃げ続けている。そんな彼女に首相の資格はない」という――。■憲法改正なくして日本の安全保障はない憲法9条は自衛隊という日本の「戦力の現実」と「戦力は保持されず行使され