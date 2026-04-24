3月の日米首脳会談において、高市首相は憲法9条を盾に自衛隊の派遣を断ったと報じられている。本当にそうだったのだろうか。東大名誉教授の井上達夫さんは「日本は、9条があっても軍事協力はできる安保法制を自ら作ってしまったため、そのような説明は不可能。メディアは事実を捻じ曲げて報道している」という――。写真＝iStock.com／Nikada9条を称える言説が巻き起こった（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／Nikada■