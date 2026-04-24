「あんたには人の心がないの!?」――電話口で突然浴びせられた強い言葉。正当な事情があるはずの場面でも、対応する側に向けられる過剰な要求や感情的な非難。いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)”は、いま多くの現場で問題になっています。今回は、人気漫画「#本当にあったカスハラ」から、クレーム電話のエピソードをご紹介します。ぜひ、驚きのストーリーを予想してみてください。○本当にあったカスハラクイズ「電話