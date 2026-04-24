食後に血糖値が急上昇すると、それに伴って急激に増加するのが体内毒素「アルデヒド」だ。まるで一瞬で散る火花のように、体内でアルデヒドが急速に発生するため、その現象は「アルデヒドスパーク」とも呼ばれ、これこそが糖化を加速させる本当の原因だとわかっている。そこで必然的に、アルデヒドスパークを防ぐことが老化予防の最善策となる。具体的に食べ方をどう工夫すれば「老けない」食事に行き着くのか。【前編記事】『“ド