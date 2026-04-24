子育てに楽しみを見いだす環境とは何か。『少子化に打ち勝った保育園 熊本「やまなみこども園」で起きた奇跡』（新潮社）を出したノンフィクション作家の石井光太さんは「『かかわるのが面倒くさい』と感じていた父親にすら保育にやりがいを感じさせるのが、熊本にある『やまなみこども園』だ」という――。写真＝iStock.com／itakayuki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／itakayuki■夜な夜な保育園で開かれる保護者の宴熊