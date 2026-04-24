新人のアントナッチとショーモン打撃コーチが“ぺこり”【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連続となる10号を放った。ベンチに戻った際にコーチや同僚が見せた“おもてなし”に、ファンからは「かわいい」と好感を得ている。7回無死一塁の第4打席で相手右腕の初球を捉え、