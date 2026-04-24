脳卒中は突然重い発作が起こる病気というイメージがありますが、必ずしもそうとは限りません。意識があり、歩けている状態でも脳卒中が起きていることがあります。見逃されやすい初期症状と、その危険性について解説します。○倒れない脳卒中がある※画像はイメージです脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで起こる病気です。突然発症し、後遺症が残ったり命に関わったりすることもあります。しかし、すべてのケースで