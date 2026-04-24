敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。5打数無安打で2試合連続無安打に終わった。試合後、ロバーツ監督は「低い球に手を出してしまっている」と言及した。ジャイアンツのエース右腕ウェブのコーナーを突く投球に苦戦した。初回先頭は一ゴロに打